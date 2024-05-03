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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

В Екатеринбурге цены на такси взлетели в два раза

В Екатеринбурге цены на такси взлетели в два раза

3 мая 2024, 13:27
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге в полтора-два раза подорожало такси. Завышенные расценки действуют в часы пик.

Об этом рассказали сами екатеринбуржцы, пишет Ура.ру. Так, один мужчина поделился, что ехал на такси эконом-класса от БЦ «Высоцкий» до Академического района за 900 рублей. В другие дни такой же маршрут он проделывал максимум за 600 рублей, в том числе в дорогой для поездок на такси день — пятницу.

Другой житель проехал от «Гринвича» до проспекта Космонавтов за 800 рублей. Добраться от площади 1905 года до Ботаники всем желающим стоило 800 рублей.

Сейчас в городе наблюдаются 9-балльные пробки из-за обильных осадков. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют и на 4 мая.

Ранее сообщалось, что мигрантам могут запретить работать в такси в Свердловской области. Такие меры уже приняты в некоторых регионах и могут быть приняты и на Урале, считает парламентарий Максим Иванов.

Цены на такси в Екатеринбурге вырастут из-за новых правил
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