В Екатеринбурге цены на такси взлетели в два раза

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Об этом рассказали сами екатеринбуржцы, пишет Ура.ру. Так, один мужчина поделился, что ехал на такси эконом-класса от БЦ «Высоцкий» до Академического района за 900 рублей. В другие дни такой же маршрут он проделывал максимум за 600 рублей, в том числе в дорогой для поездок на такси день — пятницу.
Другой житель проехал от «Гринвича» до проспекта Космонавтов за 800 рублей. Добраться от площади 1905 года до Ботаники всем желающим стоило 800 рублей.
Сейчас в городе наблюдаются 9-балльные пробки из-за обильных осадков. Аналогичную погоду синоптики прогнозируют и на 4 мая.
Ранее сообщалось, что мигрантам могут запретить работать в такси в Свердловской области. Такие меры уже приняты в некоторых регионах и могут быть приняты и на Урале, считает парламентарий Максим Иванов.