В Екатеринбурге цены на такси взлетели в два раза

Об этом рассказали сами екатеринбуржцы, пишет Ура.ру. Так, один мужчина поделился, что ехал на такси эконом-класса от БЦ «Высоцкий» до Академического района за 900 рублей. В другие дни такой же маршрут он проделывал максимум за 600 рублей, в том числе в дорогой для поездок на такси день — пятницу.