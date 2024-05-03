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В Нижнем Тагиле завершен первый этап строительства водоподготовки «Южная»

В Нижнем Тагиле завершен первый этап строительства водоподготовки «Южная»

3 мая 2024, 07:47
Фото: Сергея Казанцева/ администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле завершены первые этапы строительства станции водоподготовки «Южная».

Встречу по этим вопросам провел глава города Владислав Пинаев. Присутствовали представители АО «Уральская энергетическая строительная компания», ООО «Водоканал-НТ» и другие. Обсуждалось все о реализации строительства.

Фото: Сергея Казанцева/ администрация Нижнего Тагила

Глава проекта «Уральская энергетическая строительная компания» Александр Савустьян акцентировал внимание, что стоимость строительства объекта — 7,3 млрд рублей. Все идет строго по графику, отметили в мэрии.

Приступаем к третьему этапу — выполнение буронабивных свай, — добавил руководитель проекта.

Эти работы планируется закончить за 2,5 месяца. Владислав Пинаев отметил важность этого проекта для города, назвав его одним из самых главных. Глава города добавил, что подобные выезды будут регулярными.

Станция — это объект, который мы строим в рамках национального проекта «Экология» и который мы очень долго ждали, — сказал Владислав Пинаев.

Напомним, что завершение строительства запланировано на 2026 год.

Ранее сообщалось, что водопровод отремонтируют в Первоуральске за счет Ледового дворца.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Строительство#Владислав Пинаев#Глава города#Екатеринбург#Водоподготовка#Первый этап
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