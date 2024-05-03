В Нижнем Тагиле завершен первый этап строительства водоподготовки «Южная»

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Встречу по этим вопросам провел глава города Владислав Пинаев. Присутствовали представители АО «Уральская энергетическая строительная компания», ООО «Водоканал-НТ» и другие. Обсуждалось все о реализации строительства.
Глава проекта «Уральская энергетическая строительная компания» Александр Савустьян акцентировал внимание, что стоимость строительства объекта — 7,3 млрд рублей. Все идет строго по графику, отметили в мэрии.
Приступаем к третьему этапу — выполнение буронабивных свай, — добавил руководитель проекта.
Эти работы планируется закончить за 2,5 месяца. Владислав Пинаев отметил важность этого проекта для города, назвав его одним из самых главных. Глава города добавил, что подобные выезды будут регулярными.
Станция — это объект, который мы строим в рамках национального проекта «Экология» и который мы очень долго ждали, — сказал Владислав Пинаев.
Напомним, что завершение строительства запланировано на 2026 год.
Ранее сообщалось, что водопровод отремонтируют в Первоуральске за счет Ледового дворца.