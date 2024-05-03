В Нижнем Тагиле жених-дальнобойщик привез невестку в ЗАГСу на грузовике

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Два грузовика нарядили, как свадебные автомобили, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Оба транспортных средства проехались по городу до ЗАГСа Ленинского района.
Дело в том, что будущий супруг — дальнобойщик, поэтому пара решила устроить тематическое торжество. Невеста рассказала, что ее будущий муж — коренной житель города. Он ездит по всей территории Свердловской области. А невеста родом из Перми, в Нижний Тагил она переехала недавно.
Тагильчане с улыбками приветствовали их необычных кортеж. Также многие пожелали им семейного счастья.
Ранее сообщалось, что кортеж из семи дорогих автомобилей промчался по областному центру ночью 23 апреля 2024 года.