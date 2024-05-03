В Нижнем Тагиле жених-дальнобойщик привез невестку в ЗАГСу на грузовике

Дело в том, что будущий супруг — дальнобойщик, поэтому пара решила устроить тематическое торжество. Невеста рассказала, что ее будущий муж — коренной житель города. Он ездит по всей территории Свердловской области. А невеста родом из Перми, в Нижний Тагил она переехала недавно.