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Published Сегодня, 10:40

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Молодожены приехали к ЗАГСу Нижнего Тагила на грузовиках

В Нижнем Тагиле жених-дальнобойщик привез невестку в ЗАГСу на грузовике

3 мая 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney

Молодожены приехали к ЗАГСу Нижнего Тагила на грузовиках

В Нижнем Тагиле молодожены организовали свадебный кортеж из грузовиков. Горожане встретили их овациями.

Два грузовика нарядили, как свадебные автомобили, сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил». Оба транспортных средства проехались по городу до ЗАГСа Ленинского района.

Дело в том, что будущий супруг — дальнобойщик, поэтому пара решила устроить тематическое торжество. Невеста рассказала, что ее будущий муж — коренной житель города. Он ездит по всей территории Свердловской области. А невеста родом из Перми, в Нижний Тагил она переехала недавно.

Тагильчане с улыбками приветствовали их необычных кортеж. Также многие пожелали им семейного счастья.

Ранее сообщалось, что кортеж из семи дорогих автомобилей промчался по областному центру ночью 23 апреля 2024 года.

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#Дарья Сорокина#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Свадьба#Свердловская область#Грузовик#ЗАГС#Дальнобойщик#Екатеринбург#Роспись
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