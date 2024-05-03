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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Ветер и дождь накроют Нижний Тагил на Пасху

Ветер и дождь накроют Нижний Тагил на Пасху

3 мая 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Ветреная погода накроет Нижний Тагил на Пасху. Ветер достигнет 11 метров в секунду.

Так, в предпасхальный день, 4 мая, днем прогнозируется +4 градуса. Ветер в этот день поднимется до 11 метров в секунду, сказано на сайте Гисметео.

На Пасху, 5 мая, погода будет аналогична. Утром будет около нуля градусов, в обед и вечером +4 градуса тепла. А 6 мая, во второй пасхальный день пройдут дожди.

Так, утром будет +2 градуса, а днем и вечером +7 градусов. В течение всего дня прогнозируются дожди и ветер до 11 м/с.

7 мая будет около +7 градусов. Дождей в этот день не ожидаются, зато ветреность сохранится на прежнем уровне.

Напомним, что утром 3 мая улицы Нижнего Тагила засыпало снегом. Аналогичная погода наблюдалась и в Екатеринбурге.

Дождь и снег придут в Свердловскую область в мае
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Осадки#Погода#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Пасмурная погода#Пасха#Проливной дождь#Сильный ветер#Екатеринбург
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