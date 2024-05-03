Ветер и дождь накроют Нижний Тагил на Пасху

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Так, в предпасхальный день, 4 мая, днем прогнозируется +4 градуса. Ветер в этот день поднимется до 11 метров в секунду, сказано на сайте Гисметео.
На Пасху, 5 мая, погода будет аналогична. Утром будет около нуля градусов, в обед и вечером +4 градуса тепла. А 6 мая, во второй пасхальный день пройдут дожди.
Так, утром будет +2 градуса, а днем и вечером +7 градусов. В течение всего дня прогнозируются дожди и ветер до 11 м/с.
7 мая будет около +7 градусов. Дождей в этот день не ожидаются, зато ветреность сохранится на прежнем уровне.
Напомним, что утром 3 мая улицы Нижнего Тагила засыпало снегом. Аналогичная погода наблюдалась и в Екатеринбурге.