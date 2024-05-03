Во время реконструкции парка в Лесном директор компании-подрядчика украл более 3 млн

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Руководитель компании, которая занималась реконструкцией парка, предоставлял фальшивую документацию, в которой была указана стоимость закупленного оборудования.
В документах была указана цена пять миллионов рублей, однако на самом деле стоимость ниже, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Когда факт хищения был выявлен, в правоохранительных органах было возбуждено уголовное дело. Известно, что директор, которому было предъявлено обвинение, вернул в бюджет сумму, которую он себе присвоил.
Напомним, в феврале 2024 года на три года осудили застройщика из Первоуральска, который обманул дольщиков и потратил собранные 200 миллионов на свои нужды.