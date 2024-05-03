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Во время реконструкции парка в Лесном директор компании-подрядчика украл более 3 млн

Во время реконструкции парка в Лесном директор компании-подрядчика украл более 3 млн

3 мая 2024, 10:42
Фото: 1MI
В Лесном директор компании-подрядчика похитил более трех миллионов рублей во время ремонта парка.

Руководитель компании, которая занималась реконструкцией парка, предоставлял фальшивую документацию, в которой была указана стоимость закупленного оборудования.

В документах была указана цена пять миллионов рублей, однако на самом деле стоимость ниже, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Когда факт хищения был выявлен, в правоохранительных органах было возбуждено уголовное дело. Известно, что директор, которому было предъявлено обвинение, вернул в бюджет сумму, которую он себе присвоил.

Напомним, в феврале 2024 года на три года осудили застройщика из Первоуральска, который обманул дольщиков и потратил собранные 200 миллионов на свои нужды.

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