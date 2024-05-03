Второй компьютерный томограф появился в Демидовской больнице Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Обследования, которые будут проводиться с помощью нового оборудования, затронут сразу несколько профилей. Самые востребованные из них: онкология, а также заболевания мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, аппарат позволяет выявлять отклонения от нормы в хирургии и травматологии. Пропускная способность Демидовской городской больницы после расширения технологического арсенала увеличится до 10 тысяч пациентов в год. Однако, несмотря на такое внушающее число, ожидание обследования не превысит 30 дней с момента постановки в очередь. Сюда не относятся те, кто поступил в медицинское учреждение на стационарное лечение. Такая категория будет обслуживаться вне очереди — в день поступления.
Самая важная часть нового оборудования — рентгеновская трубка. Она может проработать без замены порядка 5 лет, что говорит о надежности нового аппарата, — отметил главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.
В кабинете компьютерной томографии был выполнен ремонт с учетом всех нормативов радиационной безопасности. Преимуществом является и разделение потоков пациентов. Так, чтобы избежать риска распространения инфекций, отдельный вход предусмотрен для больных, проходящих амбулаторное лечение. Еще один вход предназначен для поступающих по скорой медицинской помощи. Третий — для наблюдающихся в стационаре. Общая стоимость затрат на обновление помещения, установку пандусов и строительство удобных подъездов для спецтранспорта составили 7,5 миллиона рублей.
В результате технического оснащения областных медицинских учреждений мы добились снижения показателей смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Кроме того, хочется отметить, что новое оборудование — уже не редкость. В каждом городе есть возможность проводить обследования. Все это помогает свердловчанам получать своевременную и качественную медицинскую помощь, — пояснил первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков.
Обновление технического оснащения Демидовской больницы Нижнего Тагила прошло благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». По словам специалистов, инновационные технологии поставляемого оборудования позволяют проводить любые исследования с минимальным риском для пациентов.
За последние несколько лет в городе поменялось очень многое. Возможно, это уже перестали замечать. Однако еще несколько лет назад для проведения такого обследования необходимо было ехать в другой город. Сейчас же все доступно в Нижнем Тагиле. Мы ремонтируем детские поликлиники, недавно открыли Демидовскую поликлинику. Наш город меняется. Система здравоохранения тоже меняется, главное, что только в лучшую сторону, — заявил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Напомним, ранее администрация города заключила с Уральским государственным медицинским университетом и Демидовской больницей контракт, позволяющий открывать в школах Нижнего Тагила медицинские классы. В будущем соглашение поможет решить проблему дефицита кадров в системе здравоохранения.