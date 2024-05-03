Второй компьютерный томограф появился в Демидовской больнице Нижнего Тагила

Обследования, которые будут проводиться с помощью нового оборудования, затронут сразу несколько профилей. Самые востребованные из них: онкология, а также заболевания мочевыделительной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, аппарат позволяет выявлять отклонения от нормы в хирургии и травматологии. Пропускная способность Демидовской городской больницы после расширения технологического арсенала увеличится до 10 тысяч пациентов в год. Однако, несмотря на такое внушающее число, ожидание обследования не превысит 30 дней с момента постановки в очередь. Сюда не относятся те, кто поступил в медицинское учреждение на стационарное лечение. Такая категория будет обслуживаться вне очереди — в день поступления.