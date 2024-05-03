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Житель Челябинской области обстрелял и сжег автомобиль своего родственника

Житель Челябинской области обстрелял и сжег автомобиль своего родственника

3 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI
В Миассе Челябинской области местный житель обстрелял из ружья и сжег автомобиль своего родственника.

Между родственниками произошла ссора. После этого мужчина, взяв ружье, выстрелил несколько раз в автомобиль, а затем совершил поджог легкового транспорта, рассказали в пресс-службе челябинской полиции.

Злоумышленника задержали. Размер нанесенного ущерба — 500 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, 21 апреля 2024 года в Екатеринбурге компания нетрезвых мужчин устроила потасовку. Во время драки один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета. В полиции организовали проверку.

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