Житель Челябинской области обстрелял и сжег автомобиль своего родственника

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Между родственниками произошла ссора. После этого мужчина, взяв ружье, выстрелил несколько раз в автомобиль, а затем совершил поджог легкового транспорта, рассказали в пресс-службе челябинской полиции.
Злоумышленника задержали. Размер нанесенного ущерба — 500 тысяч рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, 21 апреля 2024 года в Екатеринбурге компания нетрезвых мужчин устроила потасовку. Во время драки один из них несколько раз выстрелил из травматического пистолета. В полиции организовали проверку.