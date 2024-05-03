Житель села в Богдановичском районе убил жену и вывез тело в лес 13 лет назад

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
Супруги вместе употребляли алкоголь. Между ними началась ссора, во время которой пара начала драться. Мужчина избил женщину, после чего она скончалась, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Утром, обнаружив, что жена умерла, свердловчанин вывез тело в лес и спрятал. Другим людям он сообщил, что супруга бесследно пропала. По факту ее исчезновения в полиции возбудили уголовное дело.
Правоохранителям в 2024 году поступили сведения о том, что он может иметь отношение к смерти женщины. Ранее свердловчанин был осужден за другое преступление. Сейчас он отбывает наказание в колонии. Свою вину мужчина признал.
Напомним, 23 января 2024 года в Нижней Туре местный житель убил знакомого во время конфликта.