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Житель села в Богдановичском районе убил жену и вывез тело в лес 13 лет назад

Житель села в Богдановичском районе убил жену и вывез тело в лес 13 лет назад

3 мая 2024, 06:22
Фото: 1MI
Мужчина в селе Богдановичского района совершил убийство своей жены 13 лет назад. Происшествие случилось в марте 2011 года.

Супруги вместе употребляли алкоголь. Между ними началась ссора, во время которой пара начала драться. Мужчина избил женщину, после чего она скончалась, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Утром, обнаружив, что жена умерла, свердловчанин вывез тело в лес и спрятал. Другим людям он сообщил, что супруга бесследно пропала. По факту ее исчезновения в полиции возбудили уголовное дело.

Правоохранителям в 2024 году поступили сведения о том, что он может иметь отношение к смерти женщины. Ранее свердловчанин был осужден за другое преступление. Сейчас он отбывает наказание в колонии. Свою вину мужчина признал.

Напомним, 23 января 2024 года в Нижней Туре местный житель убил знакомого во время конфликта.

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