Жителей Свердловской области предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

В северной части области и в Екатеринбурге выпал снег и опустился туман. Автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасную скорость на дорогах, а также не совершать резкие повороты и торможения, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.