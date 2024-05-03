Жителей Свердловской области предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 06:59
В северной части области и в Екатеринбурге выпал снег и опустился туман. Автомобилистам рекомендуют соблюдать безопасную скорость на дорогах, а также не совершать резкие повороты и торможения, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
Кроме того, пешеходам необходимо внимательно переходить проезжую часть, смотреть по сторонам, обращать внимание на сигналы светофоров и не переходить в неположенных местах.
Напомним, ночью 3 мая 2024 года в Нижнем Тагиле выпал небольшой снег, которым засыпало крыши домов и тротуары.