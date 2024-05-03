Жительница Березовского отсудила у перевозчика 100 тысяч за травму в автобусе

Женщина, ехавшая в автобусе, начала выходить на нужной ей остановке. В этот момент водитель закрыл дверь и поехал, не убедившись, что все пассажиры вышли из транспорта. В результате свердловчанка упала и получила повреждения на коленях и на левой кисти, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.