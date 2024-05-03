Жительница Березовского отсудила у перевозчика 100 тысяч за травму в автобусе

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Женщина, ехавшая в автобусе, начала выходить на нужной ей остановке. В этот момент водитель закрыл дверь и поехал, не убедившись, что все пассажиры вышли из транспорта. В результате свердловчанка упала и получила повреждения на коленях и на левой кисти, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Водитель не сообщил в полицию о ЧП и не зафиксировал положение автобуса с помощью фотографии или видеосъемки. В результате чего его привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей.
Прокуратура, проведя проверку, передала в суд иск о требовании взыскания с компании-перевозчика компенсации. Суд, рассмотрев обращение, взыскал с организации 100 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина отсудил 170 тысяч рублей у мэрии за столб, упавший на его машину.