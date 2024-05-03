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Updated Сегодня, 09:28

Жительница Березовского отсудила у перевозчика 100 тысяч за травму в автобусе

Жительница Березовского отсудила у перевозчика 100 тысяч за травму в автобусе

3 мая 2024, 09:26
Фото: 1MI
Женщина в Березовском отсудила у компании-перевозчика 100 тысяч рублей за травму при выходе из автобуса. Инцидент произошел 20 ноября 2023 года.

Женщина, ехавшая в автобусе, начала выходить на нужной ей остановке. В этот момент водитель закрыл дверь и поехал, не убедившись, что все пассажиры вышли из транспорта. В результате свердловчанка упала и получила повреждения на коленях и на левой кисти, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Водитель не сообщил в полицию о ЧП и не зафиксировал положение автобуса с помощью фотографии или видеосъемки. В результате чего его привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей.

Прокуратура, проведя проверку, передала в суд иск о требовании взыскания с компании-перевозчика компенсации. Суд, рассмотрев обращение, взыскал с организации 100 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина отсудил 170 тысяч рублей у мэрии за столб, упавший на его машину.

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