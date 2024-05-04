Дожди и ураганный ветер будут в Нижнем Тагиле на короткой рабочей неделе

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
В первый рабочий день, 6 мая, в городе выпадет снег с дождем. В дневное время температура составит +6 градусов. Ветер составит 14 метров в секунду, сообщается на портале Гисметео.
Во вторник, 7 мая, будет облачно. На протяжении всего дня ожидается дождь. Температура воздуха составит +8 градусов, ветер усилится до 10 метров в секунду.
В среду, 8 мая, будет сильный дождь. Количество осадков превысит норму — 12,6 мм. В дневное время потеплеет до +19 градусов. Ветер будет сильным — до 15 метров в секунду.
Напомним, что 9 мая синоптики также ожидают дожди и ветер.