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Published Сегодня, 08:08

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Дожди и ветер накроют Нижний Тагил на три дня

Дожди и ураганный ветер будут в Нижнем Тагиле на короткой рабочей неделе

4 мая 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney

Дожди и ветер накроют Нижний Тагил на три дня

В Нижнем Тагиле на трехдневной рабочей неделе будет ветрено и дождливо.

В первый рабочий день, 6 мая, в городе выпадет снег с дождем. В дневное время температура составит +6 градусов. Ветер составит 14 метров в секунду, сообщается на портале Гисметео.

Во вторник, 7 мая, будет облачно. На протяжении всего дня ожидается дождь. Температура воздуха составит +8 градусов, ветер усилится до 10 метров в секунду.

В среду, 8 мая, будет сильный дождь. Количество осадков превысит норму — 12,6 мм. В дневное время потеплеет до +19 градусов. Ветер будет сильным — до 15 метров в секунду.

Напомним, что 9 мая синоптики также ожидают дожди и ветер.

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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Погода#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Пасмурная погода#Сильный ветер#Екатеринбург
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