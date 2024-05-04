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Электроснабжение восстанавливают в Свердловской области

Электроснабжение восстанавливают в Свердловской области

4 мая 2024, 12:50
Фото: 1MI
В четырех округах Свердловской области из-за сильных осадков пропало электричество. Его восстанавливают.

Перебои начались из-за снега и ледяного дождя, сообщили в «Россети Урал». Таких последствий на сетевом комплексе региона не было в последние 20 лет.

Сейчас специалисты восстанавливают электроэнергию в Ревдинском, Дегтярском, Сысертском, Нижнесергинском городских округах. Кроме того, свет пропадал в пригороде на западе от уральской столицы. Рабочие трудятся и днем и ночью.

Проблема возникла из-за того, что выпало много снега, который с том числе налип на провода. Элементы ЛЭП обледенели. Также произошли падения деревьев из-за ураганного ветра.

Сперва для восстановительных работ направили 67 бригад в составе 171 человека. За ночи прибавилось еще 100 рабочих.

Ранее сообщало, что на территории Свердловской области ожидаются обильные снегопады, которые могут достичь 10 см.

Гололед и снежный накат образовался на трассах Свердловской области
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#Дарья Сорокина#Общество#Свердловская область#Снег#Снегопады#Электроэнергия#Электроснабжение#Свет#Екатеринбург
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