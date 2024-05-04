Электроснабжение восстанавливают в Свердловской области

Сейчас специалисты восстанавливают электроэнергию в Ревдинском, Дегтярском, Сысертском, Нижнесергинском городских округах. Кроме того, свет пропадал в пригороде на западе от уральской столицы. Рабочие трудятся и днем и ночью.