Электроснабжение восстанавливают в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Перебои начались из-за снега и ледяного дождя, сообщили в «Россети Урал». Таких последствий на сетевом комплексе региона не было в последние 20 лет.
Сейчас специалисты восстанавливают электроэнергию в Ревдинском, Дегтярском, Сысертском, Нижнесергинском городских округах. Кроме того, свет пропадал в пригороде на западе от уральской столицы. Рабочие трудятся и днем и ночью.
Проблема возникла из-за того, что выпало много снега, который с том числе налип на провода. Элементы ЛЭП обледенели. Также произошли падения деревьев из-за ураганного ветра.
Сперва для восстановительных работ направили 67 бригад в составе 171 человека. За ночи прибавилось еще 100 рабочих.
Ранее сообщало, что на территории Свердловской области ожидаются обильные снегопады, которые могут достичь 10 см.