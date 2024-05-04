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Гололед и снежный накат образовался на трассах Свердловской области

Гололед и снежный накат образовался на трассах Свердловской области

4 мая 2024, 08:56
Фото: ГИБДД Свердловской области
На некоторых трассах Свердловской области наблюдается гололед и снежный накат. Автомобилистов просят быть внимательнее и ездить на зимней резине.

Так, затруднено движение в Черноисточинск и обратно. Заметена снегом также трасса от Невьянска до Нижнего Тагила. На Серовском трассе трасса также оказалась занесена. По словам очевидцев, там в последние дни произошло много аварий.

На Серовском тракте после Невьянска затор. Слева могут легковые машины проехать. Справа стоят грузовые они не могут подняться, — сообщают очевидцы.

После 274 километра в сторону Екатеринбурга трасса «стоит», отмечают свердловчане.

Фото: «Серовский тракт Онлайн»

В результате на ряде свердловских трасс ввели ограничения. Так, они действуют в Ревдинском районе для городского и пассажирского транспорта.

Ограничение ввели также на автодороге «Ревда-Дегтярск-Курганово» с 1 км +830м по 31 км + 850 м Ревдинского района. Они касаются как грузовых, так и пассажирских транспортнвх средств.

А на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» ограничения действуют с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района. Меры касаются грузового и пассажирского транспорта, сообщили в свердловском ГИБДД.

Напомним, что 3 мая много снега выпало в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и некоторых других свердловских городах. Осадки продолжают выпадать и 4 мая.

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