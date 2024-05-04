Гололед и снежный накат образовался на трассах Свердловской области

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Так, затруднено движение в Черноисточинск и обратно. Заметена снегом также трасса от Невьянска до Нижнего Тагила. На Серовском трассе трасса также оказалась занесена. По словам очевидцев, там в последние дни произошло много аварий.
На Серовском тракте после Невьянска затор. Слева могут легковые машины проехать. Справа стоят грузовые они не могут подняться, — сообщают очевидцы.
После 274 километра в сторону Екатеринбурга трасса «стоит», отмечают свердловчане.
В результате на ряде свердловских трасс ввели ограничения. Так, они действуют в Ревдинском районе для городского и пассажирского транспорта.
Ограничение ввели также на автодороге «Ревда-Дегтярск-Курганово» с 1 км +830м по 31 км + 850 м Ревдинского района. Они касаются как грузовых, так и пассажирских транспортнвх средств.
А на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов» ограничения действуют с 41 по 110 км и с 244 по 314 км Невьянского района. Меры касаются грузового и пассажирского транспорта, сообщили в свердловском ГИБДД.
Напомним, что 3 мая много снега выпало в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и некоторых других свердловских городах. Осадки продолжают выпадать и 4 мая.