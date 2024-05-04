Худощавого мужчину ищут в Нижнем Тагиле четвертые сутки

Поиском мужчины занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция. Отмечается, что пропавший нуждается в медпомощи. Всех, кто видел Евгения просят позвонить в полицию или добровольцам по телефонам, указанным в ориентировке.