tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Худощавый мужчина пропал в Нижнем Тагиле

Худощавого мужчину ищут в Нижнем Тагиле четвертые сутки

4 мая 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney

Худощавый мужчина пропал в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле с 1 мая ищут 56-летнего мужчину. Его зовут Евгений Федорковский.

Приметы Евгения: рост 176 см, черные волосы, худощавое телосложение, темные глаза. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.

Фото: «Лиза Алерт»

Поиском мужчины занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция. Отмечается, что пропавший нуждается в медпомощи. Всех, кто видел Евгения просят позвонить в полицию или добровольцам по телефонам, указанным в ориентировке.

Ранее сообщалось, что в уралськой столице с конца апреля ведутся поиски 61-летнего Илью Ульянова.

16-летнюю девушку в черном уже сутки ищут в Полевском
Узнать подробнее
Читайте также:
200 волонтеров, утопая в болоте, ищут пропавшего в лесу свердловчанинаПропавшего мужчину из деревни под Каменском-Уральским ищут десятки волонтеров13-летнего мальчика сутки ищут в Екатеринбурге
#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Поиск#Мужчина#Волонтеры#Приметы#Пропажа#Лиза Алерт#18+#Екатеринбург#Медпомощь
Подпишитесь
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за отсутствие экспертизы безопасности
Вчера, 09:07
В Екатеринбурге хотели обмануть тагильчанку на ремонте бытовой техники
Вчера, 09:14
Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:17
Магнитные бури накроют Свердловскую область
Вчера, 09:35
Тагильчанки взяли призовые места на Уральском чемпионате и Кубке России по танцам
Вчера, 07:09
Ребенок отравился после выпитой газировки с истекшим сроком годности в Верхней Салде
Вчера, 07:05
"