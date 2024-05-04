Худощавого мужчину ищут в Нижнем Тагиле четвертые сутки

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Приметы Евгения: рост 176 см, черные волосы, худощавое телосложение, темные глаза. Во что он был одет на момент пропажи, неизвестно.
Поиском мужчины занимаются волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция. Отмечается, что пропавший нуждается в медпомощи. Всех, кто видел Евгения просят позвонить в полицию или добровольцам по телефонам, указанным в ориентировке.
Ранее сообщалось, что в уралськой столице с конца апреля ведутся поиски 61-летнего Илью Ульянова.