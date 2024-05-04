В Екатеринбурге задержаны три самолета и отменены 80 автобусов

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Задержаны рейсы Екатеринбург-Самара, Екатеринбург-Уфа и Екатеринбург-Сочи, сообщается на онлайн-табло Кольцово.
Самолет в Самару взлетит на четыре часа позже, в 16:30. В Уфу пассажиры полетят с шестичасовой задержкой, в 17:30, а в Сочи на 1,5 часа позже — в 18:30. Причина задержек не указана.
В этот же день в городе отменили около 80 автобусов из уральской столицы, сообщается на онлайн-табло Северного автовокзала. Причина — внезапный майский снегопад.
Автобусы не поедут 4 мая в Нижний Тагил, Первоуральск, Сухой Лог, Ревду, Заречный, Верхнюю Салду и Красноуральск. Дело в том, что на некоторых трассах ограничено движение.
Ранее в областном центре было объявлено природное ЧС из-за снегопадов. В целом май в регионе будет дождливым. Периодически будет выпадать снег.