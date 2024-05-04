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В Екатеринбурге задержаны три самолета и отменены 80 автобусов

В Екатеринбурге задержаны три самолета и отменены 80 автобусов

4 мая 2024, 11:51
Фото: ГИБДД Свердловской области
В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержаны вылеты трех самолетов. Также отменены 80 рейсов из-за ограничений на трассах.

Задержаны рейсы Екатеринбург-Самара, Екатеринбург-Уфа и Екатеринбург-Сочи, сообщается на онлайн-табло Кольцово.

Самолет в Самару взлетит на четыре часа позже, в 16:30. В Уфу пассажиры полетят с шестичасовой задержкой, в 17:30, а в Сочи на 1,5 часа позже — в 18:30. Причина задержек не указана.

В этот же день в городе отменили около 80 автобусов из уральской столицы, сообщается на онлайн-табло Северного автовокзала. Причина — внезапный майский снегопад.

Автобусы не поедут 4 мая в Нижний Тагил, Первоуральск, Сухой Лог, Ревду, Заречный, Верхнюю Салду и Красноуральск. Дело в том, что на некоторых трассах ограничено движение.

Ранее в областном центре было объявлено природное ЧС из-за снегопадов. В целом май в регионе будет дождливым. Периодически будет выпадать снег.

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