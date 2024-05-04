Крупный ТЦ загорелся в Хабаровске

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
О пожаре спасателям стало известно в полдень 4 мая. На месте пожарные обнаружили, что огонь уже захватил большие участки кровли ТЦ, сообщает «Транссиб инфо». В общей сложности горело 1100 «квадратов».
Для тушения спасатели применили спецспедства тушения. Вскоре прибыли дополнительные пожарные силы. Пламя потушили, но на месте еще некоторое время продолжали трудиться пожарные.
Информации о пострадавших нет. Известно, что возгорание началось с левой части ТЦ. Эвакуация прошла успешно, из здания выбрались 270 человек.
Ранее сообщалось, что пожар из-за неисправной проводки вспыхнул в воинской части Екатеринбурга.