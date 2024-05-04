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Крупный ТЦ загорелся в Хабаровске

Крупный ТЦ загорелся в Хабаровске

4 мая 2024, 07:45
Фото: Фото: ГН МЧС по Хабаровскому краю
Торговый центр «РемиСити» загорелся в Хабаровске улице Краснореченская, 213. Пламя быстро распространилось по крыше здания.

О пожаре спасателям стало известно в полдень 4 мая. На месте пожарные обнаружили, что огонь уже захватил большие участки кровли ТЦ, сообщает «Транссиб инфо». В общей сложности горело 1100 «квадратов».

Для тушения спасатели применили спецспедства тушения. Вскоре прибыли дополнительные пожарные силы. Пламя потушили, но на месте еще некоторое время продолжали трудиться пожарные.

Информации о пострадавших нет. Известно, что возгорание началось с левой части ТЦ. Эвакуация прошла успешно, из здания выбрались 270 человек.

Ранее сообщалось, что пожар из-за неисправной проводки вспыхнул в воинской части Екатеринбурга.

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#Дарья Сорокина#Пожар#Спасатели#Торговый центр#Хабаровск#ТЦ#18+#Екатеринбург
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