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Published Сегодня, 09:58

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На Парад Победы в Екатеринбурге придут только ветераны

На Парад Победы в Екатеринбурге придут только ветераны

4 мая 2024, 09:58
Фото: 1MI
Только избранные будут приглашены для просмотра Парада Победы в Екатеринбурге. Это ветераны и их родственники.

Весь периметр будет оцеплен, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Со стороны ТЦ «Пассаж» и ТЦ «Европа» на парад граждан не пропустят, уверяет инсайдер.

Другой источник отметил, что представители СМИ на этот раз не будут вести съемку мероприятия с крыши здания мэрии. Однако трибуна на площади 1905 года все же будет установлена и будет рассчитана на 1200 мест. Рядом расположатся стоячие места.

По данным инсайдера, за VIP места уже конкурируют некоторые граждане. В администрации подтвердили, что точки для съемок на крыше мэрии не будет.

Ранее Сергей Шойгу анонсировал военные парады в 25 городах России.

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