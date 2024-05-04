На Парад Победы в Екатеринбурге придут только ветераны

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Весь периметр будет оцеплен, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник. Со стороны ТЦ «Пассаж» и ТЦ «Европа» на парад граждан не пропустят, уверяет инсайдер.
Другой источник отметил, что представители СМИ на этот раз не будут вести съемку мероприятия с крыши здания мэрии. Однако трибуна на площади 1905 года все же будет установлена и будет рассчитана на 1200 мест. Рядом расположатся стоячие места.
По данным инсайдера, за VIP места уже конкурируют некоторые граждане. В администрации подтвердили, что точки для съемок на крыше мэрии не будет.
Ранее Сергей Шойгу анонсировал военные парады в 25 городах России.