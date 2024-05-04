Объект для благоустройства выбран в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Победивший объект благоустроят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Итог голосования в городе рекордный, сообщил глава города Владислав Пинаев.
Результаты будут озвучены позднее. Известно, что лидером стал сквер, который находится на Ленинградском проспекте (около домов 30б, 30, 32 и 36). В следующем году его благоустроят.
Напомним, что больше всего голосов, помимо сквера на Ленинградском проспекте, тагильчане отдали парку Горького.