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Объект для благоустройства выбран в Нижнем Тагиле

Объект для благоустройства выбран в Нижнем Тагиле

4 мая 2024, 06:47
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле завершилось голосование за объекты благоустройства. Оно проводилось в дистанционном формате. Лидировал сквер на Ленинградском проспекте.

Победивший объект благоустроят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Итог голосования в городе рекордный, сообщил глава города Владислав Пинаев.

Результаты будут озвучены позднее. Известно, что лидером стал сквер, который находится на Ленинградском проспекте (около домов 30б, 30, 32 и 36). В следующем году его благоустроят.

Напомним, что больше всего голосов, помимо сквера на Ленинградском проспекте, тагильчане отдали парку Горького.

Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
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#Дарья Сорокина#Нижний Тагил#Свердловская область#Город#Благоустройство#Ленинградский проспект#Сквер#Голосование#Екатеринбург
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