«Орлан» с пассажирами застрял по пути в Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В итоге вагоны простояли лишних 77 минут, поделились свидетели событий, сообщается в паблике «Южно-Уральская магистраль РЖД». Пассажиры рассказали, что некоторые люди опаздывали в аэропорт.
Как сообщили в «Свердловской пригородной компании», на трех перегонах региона провода покрылись ледяной коркой. Поэтому поезда не могут ехать. В связи с этим задержаны некоторые поезда.
Ранее сообщалось, что гололед и снежный накат образовался на трассах Свердловской области.