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Published Сегодня, 11:55

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Updated Сегодня, 11:57

«Орлан» с пассажирами застрял по пути в Екатеринбург

«Орлан» с пассажирами застрял по пути в Екатеринбург

4 мая 2024, 11:55
Фото: 1MI
«Орлан» ехал из Челябинска в Екатеринбург и застрял. Произошло это на полпути и из-за обильных осадков, выпавших 4 мая. Внутри находились пассажиры. Им пришлось ждать на станции Полевской.

В итоге вагоны простояли лишних 77 минут, поделились свидетели событий, сообщается в паблике «Южно-Уральская магистраль РЖД». Пассажиры рассказали, что некоторые люди опаздывали в аэропорт.

Как сообщили в «Свердловской пригородной компании», на трех перегонах региона провода покрылись ледяной коркой. Поэтому поезда не могут ехать. В связи с этим задержаны некоторые поезда.

Ранее сообщалось, что гололед и снежный накат образовался на трассах Свердловской области.

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