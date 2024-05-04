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Пасхальные куличи освящают в Нижнем Тагиле

Пасхальные куличи освящают в Нижнем Тагиле

4 мая 2024, 07:07
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле с утра 4 мая в храмах освящаются пасхальные куличи.

К примеру, в Свято-Троицком кафедральном соборе после Литургии Василия Великого, которая продлилась с 8:00 до 11:00, священник будет освящать куличи до 13:00.

А на Пасху, 5 мая, все желающие могут освятить выпечку в течение дня. Сделать это можно будет после Литургии и Богослужения, которые продлятся с 11:00 до 16:30.

Ранее TagilCity.ru подобрала самые простые и недорогие рецепты куличей к предстоящему празднику.

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#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Храм#Пасха#Православный праздник#Екатеринбург#Освящение#Куличи
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