Пасхальные куличи освящают в Нижнем Тагиле

К примеру, в Свято-Троицком кафедральном соборе после Литургии Василия Великого, которая продлилась с 8:00 до 11:00, священник будет освящать куличи до 13:00.



А на Пасху, 5 мая, все желающие могут освятить выпечку в течение дня. Сделать это можно будет после Литургии и Богослужения, которые продлятся с 11:00 до 16:30.