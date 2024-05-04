Сугробы более 10 см прогнозируются в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Осадки прогнозируются в ближайшие сутки, считает синоптик Алексей Пулин.
4 мая ожидается интенсивный снегопад, — сообщил метеоролог.
В Екатеринбурге, по его прогнозу, будет около 2-5 см снега. При этом воздух нагреется до +2 градусов ночью и до +7 градусов в дневное время.
Ранее метеоролог уже предупреждал, что май в городе будет прохладным и нестандартным. В среднем в мае прогнозируется +10, +12 градусов. В целом май в регионе обещает быть дождливым.