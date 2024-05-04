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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Сугробы более 10 см прогнозируются в Свердловской области

Сугробы более 10 см прогнозируются в Свердловской области

4 мая 2024, 11:55
Фото: 1MI
На территории Свердловской области ожидаются обильные снегопады. Высота сугробов может достигнуть более 10 см.

Осадки прогнозируются в ближайшие сутки, считает синоптик Алексей Пулин.

4 мая ожидается интенсивный снегопад, — сообщил метеоролог.

В Екатеринбурге, по его прогнозу, будет около 2-5 см снега. При этом воздух нагреется до +2 градусов ночью и до +7 градусов в дневное время.

Ранее метеоролог уже предупреждал, что май в городе будет прохладным и нестандартным. В среднем в мае прогнозируется +10, +12 градусов. В целом май в регионе обещает быть дождливым.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Снег#Мокрый снег#Снегопад#Окружающая среда#Сугробы#Май#Екатеринбург#Синоптик#Метеоролог#Алексей Пулин
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