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Танцоры из Нижнего Тагила выступят в Москве в полуфинале престижного конкурса

Танцоры из Нижнего Тагила выступят в Москве в полуфинале престижного конкурса

4 мая 2024, 09:41
Фото: предоставлено Владиславой Ивановой
Танцевальный коллектив из Нижнего Тагила выступит в полуфинале престижного конкурса в Москве. А недавно танцоры удостоились высоких результатов на конкурсе «Вдохновение» в Казани.

Так, в конкурсе участвовала Лаборатория современного танца «Грэм» под руководством руководителя Владиславы Ивановой. Коллектив выступил в супер-финале, где встретились сильнейшие коллективы страны.

Фото: предоставлено Владиславой Ивановой

За главный приз сражались свыше трех тысяч участников, рассказала TagilCity.ru руководитель коллектива Владислава Иванова.

В очередной раз коллектив достойно представил Нижний Тагил, и получил высокие награды — Лауреаты 1 степени, — поделилась Владислава.

А 28 апреля состоятся полуфинал международного конкурса «Зажигай» в Екатеринбурге, на котором воспитанники «Грэм» тоже получили высокие оценки. Коллектив стал лауреатом первой степени.

В следующем учебном году юные танцоры поедут защищать честь Нижнего Тагила на финал на конкурс в Москву, где выступят самые одаренные дети.

Ранее сообщалось, что тагильский танцевальный ансамбль «Сияние» завоевал Гран-при и два диплома лауреатов первой степени Всероссийского фестиваля Paradise fest.

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