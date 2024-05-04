Танцоры из Нижнего Тагила выступят в Москве в полуфинале престижного конкурса

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Так, в конкурсе участвовала Лаборатория современного танца «Грэм» под руководством руководителя Владиславы Ивановой. Коллектив выступил в супер-финале, где встретились сильнейшие коллективы страны.
За главный приз сражались свыше трех тысяч участников, рассказала TagilCity.ru руководитель коллектива Владислава Иванова.
В очередной раз коллектив достойно представил Нижний Тагил, и получил высокие награды — Лауреаты 1 степени, — поделилась Владислава.
А 28 апреля состоятся полуфинал международного конкурса «Зажигай» в Екатеринбурге, на котором воспитанники «Грэм» тоже получили высокие оценки. Коллектив стал лауреатом первой степени.
В следующем учебном году юные танцоры поедут защищать честь Нижнего Тагила на финал на конкурс в Москву, где выступят самые одаренные дети.
Ранее сообщалось, что тагильский танцевальный ансамбль «Сияние» завоевал Гран-при и два диплома лауреатов первой степени Всероссийского фестиваля Paradise fest.