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Updated Сегодня, 06:17

В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов и парализовал движение

В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов и парализовал движение

4 мая 2024, 06:15
Фото: Камера «Сети Тагила»
В Нижнем Тагиле 3 мая трамвай сошел с рельс на улице Береговая-Ударная. Это произошло примерно в 20:30.

В итоге трамвайное движение оказалось парализовано. Известно, что трамвай занесло во время осуществления рейса по маршруту, сообщалось в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

«Тагильский трамвай» сообщал, что временно не осуществлялось трамвайное движение в направлении ГГМ. К полуночи трамвай так и не был убран, сообщали очевидцы.

Что с трамваями с ГГМ? Все в частном секторе рядком встали, — интересовались тагильчане.
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Утром 4 мая представители общественного движения «Тагилтрам» опубликовали кадры перегонки пострадавшего вагона. После этого они сообщили, что линия на ГГМ освобождена, а движение трамваев осуществляется в прежнем режиме. Информацию подтвердили в «Тагильском трамвае».

Ранее сообщалось, что вагон «Ласточки» сошел с рельсов, поэтому пассажирам, ехавшим из Екатеринбурга пришлось ждать 4 часа.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Рельсы#Тагильский трамвай#Трамвай#Общественный транспорт#Екатеринбург#Происшествие#Трамвайное движение
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