В Нижнем Тагиле трамвай сошел с рельсов и парализовал движение

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В итоге трамвайное движение оказалось парализовано. Известно, что трамвай занесло во время осуществления рейса по маршруту, сообщалось в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
«Тагильский трамвай» сообщал, что временно не осуществлялось трамвайное движение в направлении ГГМ. К полуночи трамвай так и не был убран, сообщали очевидцы.
Что с трамваями с ГГМ? Все в частном секторе рядком встали, — интересовались тагильчане.
Утром 4 мая представители общественного движения «Тагилтрам» опубликовали кадры перегонки пострадавшего вагона. После этого они сообщили, что линия на ГГМ освобождена, а движение трамваев осуществляется в прежнем режиме. Информацию подтвердили в «Тагильском трамвае».
Ранее сообщалось, что вагон «Ласточки» сошел с рельсов, поэтому пассажирам, ехавшим из Екатеринбурга пришлось ждать 4 часа.