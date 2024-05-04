tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Пассажир скончался в ДТП с деревом под Екатеринбургом

Водитель влетел в дерево и погубил пассажира под Екатеринбургом

4 мая 2024, 12:50
Фото: ГИБДД Свердловской области

Пассажир скончался в ДТП с деревом под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом произошло смертельное ДТП, погиб пассажир.

3 мая примерно в 21:15 на 153 километре подъезда к городу Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал произошла смертельная авария.

43-летний водитель авто Lada съехал с дороги вправо и наехал на дерево. В итоге погиб пассажир, ему был 31 год. Он скончался на месте ЧП.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Водитель и второй пассажир, 29-летний гражданин, были травмированы и попали в больницу. Водитель — екатеринбуржец со стажем вождения 24 года. В тот день он ехал в сторону Челябинска, рассказали в региональном ГИБДД.

Проводится расследование. Сотрудники ГИБДД просят жителей ограничить поездки за рулем. Также автомобилистов попросили не ездить на летней резине.

Четыре человека пострадали в ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Автомобили встали на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле из-за ДТПВ Екатеринбурге двое детей пострадали в ДТП из-за ехавшего на красный свет водителяПоявилось видео ДТП на ЕКАД, где Nissan влетел в грузовик на обочине
#Дарья Сорокина#Транспорт#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Погибший#Водитель#Пассажир#Екатеринбург#Авария#Происшествие
Подпишитесь
Топ 5 дешевых способов покрасить яйца к Пасхе
26 апреля, 07:10
Топ-5 рецептов пасхальных куличей
Вчера, 12:44
Названа дата отключения отопления в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:17
ЕВРАЗ НТМК получил предостережение за отсутствие экспертизы безопасности
Вчера, 09:07
Средняя заплата в Свердловской области выросла на 21,6%
Вчера, 14:48
Бензин продолжает дорожать в Свердловской области
Вчера, 14:09
"