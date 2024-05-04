Водитель влетел в дерево и погубил пассажира под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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3 мая примерно в 21:15 на 153 километре подъезда к городу Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал произошла смертельная авария.
43-летний водитель авто Lada съехал с дороги вправо и наехал на дерево. В итоге погиб пассажир, ему был 31 год. Он скончался на месте ЧП.
Водитель и второй пассажир, 29-летний гражданин, были травмированы и попали в больницу. Водитель — екатеринбуржец со стажем вождения 24 года. В тот день он ехал в сторону Челябинска, рассказали в региональном ГИБДД.
Проводится расследование. Сотрудники ГИБДД просят жителей ограничить поездки за рулем. Также автомобилистов попросили не ездить на летней резине.