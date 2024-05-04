Водителей попросили не ездить на летней резине по Свердловской области

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Дело в том, что на дорогах снег и гололед. На некоторых автодорогах замело очень сильно, отметили в ГИБДД.
В Нижнесергинском районе инспекторы всю ночь помогали автолюбителям на автодороге «Пермь-Екатеринбург».
Непросто было и на трассе «Нижние Серги-Емелино». Там упало дерево, из-за чего участок перекрыли. Патрулирование дорог будет продолжено. Инспекторы работают в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что гололед образовался и на других региональных магистралях. Свердловчане сами рассказали о самых проблемных участках.