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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Водителей попросили не ездить на летней резине по Свердловской области

Водителей попросили не ездить на летней резине по Свердловской области

4 мая 2024, 12:49
Фото: ГИБДД Свердловской области
Жителей Свердловской области предупредили об опасностях на дорогах. Поэтому водителей призывают не ездить на летней резине.

Дело в том, что на дорогах снег и гололед. На некоторых автодорогах замело очень сильно, отметили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД Свердловской области

В Нижнесергинском районе инспекторы всю ночь помогали автолюбителям на автодороге «Пермь-Екатеринбург».

Непросто было и на трассе «Нижние Серги-Емелино». Там упало дерево, из-за чего участок перекрыли. Патрулирование дорог будет продолжено. Инспекторы работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что гололед образовался и на других региональных магистралях. Свердловчане сами рассказали о самых проблемных участках.

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#Дарья Сорокина#Транспорт#Свердловская область#ГИБДД#Снег#Трасса#Нижнесергинский район#Метель#Екатеринбург
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