Водителей попросили не ездить на летней резине по Свердловской области

В Нижнесергинском районе инспекторы всю ночь помогали автолюбителям на автодороге «Пермь-Екатеринбург».



Непросто было и на трассе «Нижние Серги-Емелино». Там упало дерево, из-за чего участок перекрыли. Патрулирование дорог будет продолжено. Инспекторы работают в усиленном режиме.