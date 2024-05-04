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Женщина опоздала на самолет из-за сотрудников Кольцово в Екатеринбурге

Женщина опоздала на самолет из-за сотрудников Кольцово в Екатеринбурге

4 мая 2024, 09:41
Фото: 1MI
Жительница Екатеринбурга опоздала на свой рейс в Кольцово. Как считает сама пассажирка, виноваты в этом сотрудники аэропорта.

Женщина хотела улететь в Москву 1 мая авиакомпанией «Аэрофлот», однако в самолет она не попала, пишет ЕАН. Пассажирка утверждает, что у нее уже был посадочный талон, поэтому она не торопилась занимать свое место.

Затем она проследовала к стойкам регистрации, однако открыты были лишь две из всех существующих стоек. Там появилась очередь из людей, которые должны лететь другими рейсами. В итоге судно улетело без опоздавшей, пока она простояла в очереди.

Женщина считает, что виноват во всем аэропорт, который неправильно распределил работу сотрудников на стойках. Она отправила жалобу, которую обещали рассмотреть в течение месяца. Взамен старого билета ей предложили приобрести новый за свой счет. По словам женщины, всего на рейс не успели сесть четыре пассажира, включая ее.

В «Аэрофлоте» отметили, что пассажирка сама виновата в том, что опоздала на рейс. В Кольцово сообщили, что пассажирка подошла к стойке регистрации через 16 минут после окончания посадки. Поэтому в случившемся нет вины аэропорта или авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пожар чуть не случился из-за телефона в воздушном судне, летевшем в Екатеринбург. Смартфон стал плавиться у стюардессы.

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#Дарья Сорокина#Происшествия#Свердловская область#Москва#Очередь#Кольцово#Жалоба#Регистрация#Сотрудники#Билет#Аэропорт#Екатеринбург
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