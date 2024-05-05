40-километровая пробка скопилась на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
По словам одного из очевидцев, в пробке стоят много людей, едущих с детьми. Известно, что сейчас дорожный участок на трассе очищен от снега, а также дорожники посыпали на дорогу противогололедные материалы.
Несколько экипажей автоинспекции патрулируют дороги и следят за безопасностью на трассах, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, утром 5 мая 2024 года сотрудники коммунальных служб вышли на региональные трассы Свердловской области, чтобы очистить их от снежных куч, которые образовались от снегопада.