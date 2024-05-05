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Updated Сегодня, 09:38

40-километровая пробка скопилась на трассе Пермь — Екатеринбург

40-километровая пробка скопилась на трассе Пермь — Екатеринбург

5 мая 2024, 09:36
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
Водители застряли на двое суток на трассе Пермь — Екатеринбург из-за огромной пробки, которая образовалась 4 мая 2024 года.

По словам одного из очевидцев, в пробке стоят много людей, едущих с детьми. Известно, что сейчас дорожный участок на трассе очищен от снега, а также дорожники посыпали на дорогу противогололедные материалы.

Несколько экипажей автоинспекции патрулируют дороги и следят за безопасностью на трассах, рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, утром 5 мая 2024 года сотрудники коммунальных служб вышли на региональные трассы Свердловской области, чтобы очистить их от снежных куч, которые образовались от снегопада.

Гололед и снежный накат образовались на трассах Свердловской области
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