79 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снегопада

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
Так, без света остались жители области, которые проживают в Дегтярске, Сысерти, Нижних Сергах, Ревде, Первоуральске. Из-за плохих условий погоды были повреждены ЛЭП. Всего без электроснабжения были оставлены 79 тысяч человек.
Также в некоторых городах временно приостановлены подачи воды и теплоснабжения. Прокуратура контролирует возобновление коммунальных услуг, рассказали в пресс-службе областного ведомства.
Напомним, из-за непогоды в Екатеринбурге были задержаны три вылета, а также отменены 80 автобусных рейсов из-за сложной дорожной обстановки.