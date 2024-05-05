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79 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снегопада

79 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снегопада

5 мая 2024, 07:47
Фото: 1MI
В Свердловской области жители некоторых городов остались без света. Это произошло из-за обильных осадков 4 мая 2024 года.

Так, без света остались жители области, которые проживают в Дегтярске, Сысерти, Нижних Сергах, Ревде, Первоуральске. Из-за плохих условий погоды были повреждены ЛЭП. Всего без электроснабжения были оставлены 79 тысяч человек.

Также в некоторых городах временно приостановлены подачи воды и теплоснабжения. Прокуратура контролирует возобновление коммунальных услуг, рассказали в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, из-за непогоды в Екатеринбурге были задержаны три вылета, а также отменены 80 автобусных рейсов из-за сложной дорожной обстановки.

Дорожники устраняют последствия снегопада на трассах Свердловской области
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