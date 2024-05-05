79 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снегопада

Так, без света остались жители области, которые проживают в Дегтярске, Сысерти, Нижних Сергах, Ревде, Первоуральске. Из-за плохих условий погоды были повреждены ЛЭП. Всего без электроснабжения были оставлены 79 тысяч человек.