Байкеры в Екатеринбурге открыли мотосезон под снегопадом

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
По словам представителя мотоклуба «Черные ножи» Юлии Бураковой, провести открытие было решено во время непогоды, так как перенести или отменить было уже нельзя, так как согласована сетка мероприятий по городу, пишет «КП-Екатеринбург».
На открытии сезона присутствовало меньше мотоциклистов, чем обычно, но все участвовавшие в мероприятии были в хорошем настроении. Они ездили на спортивных байках, на «Урале» с коляской и на минимото.
Также некоторые из них вместо кожанок надели костюмы Снегурочек или украсили себя воздушными шарами.
Напомним, в Ирбите провели подготовку к началу мотосезона. Были обновлены мотомузеи, городская ярмарка, а также центр мотокультуры «Мотодом».