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Байкеры в Екатеринбурге открыли мотосезон под снегопадом

Байкеры в Екатеринбурге открыли мотосезон под снегопадом

5 мая 2024, 07:12
Фото: «КП-Екатеринбург»
Байкеры в Екатеринбурге открыли мотосезон, несмотря на снегопад.

По словам представителя мотоклуба «Черные ножи» Юлии Бураковой, провести открытие было решено во время непогоды, так как перенести или отменить было уже нельзя, так как согласована сетка мероприятий по городу, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: «КП-Екатеринбург»

На открытии сезона присутствовало меньше мотоциклистов, чем обычно, но все участвовавшие в мероприятии были в хорошем настроении. Они ездили на спортивных байках, на «Урале» с коляской и на минимото.

Также некоторые из них вместо кожанок надели костюмы Снегурочек или украсили себя воздушными шарами.

Напомним, в Ирбите провели подготовку к началу мотосезона. Были обновлены мотомузеи, городская ярмарка, а также центр мотокультуры «Мотодом».

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#Елизавета Зиборова#Общество#Снегопад#Участники#Мероприятие#Мотоциклисты#Байкер#Сезон#Мотоциклы#Екатеринбург#Байкеры#Байк
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