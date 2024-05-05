Дорожники устраняют последствия снегопада на трассах Свердловской области

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Так, в некоторых частях региона на дорогах образовался гололед, также лежит большое количество снега, рассказали в пресс-службе регионального Управтодора.
Для того, чтобы устранить последствия непогоды, на дороги вышли работать 144 единицы техники. В том числе 105 дорожных машин, 14 машин с отвалом и 17 автотрейдеров.
Кроме того, чтобы ликвидировать скользкость на трассах, дорожники использовали 3 447 тонн пескосоляной смеси.
Напомним, 3 мая 2024 года на улицах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красноуральска и других городов выпал мокрый снег.