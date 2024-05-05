Двое подростков пострадали в лобовом ДТП в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Автомобиль Lada, ехавший в районе улицы Бебеля, оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с иномаркой Hyundai, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.
К месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб. В случившейся дорожной аварии получили повреждения водитель Hyundai, а также два подростка 15 и 16 лет. Пострадавших увезли в медучреждения с полученными травмами.
Напомним, 2 мая 2024 года в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. В результате пострадали четыре человека. Всех пострадавших увезли в больницу.