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Двое подростков пострадали в лобовом ДТП в Екатеринбурге

Двое подростков пострадали в лобовом ДТП в Екатеринбурге

5 мая 2024, 10:11
Фото: Telegram-канал «Злой Екатеринбург»
В Екатеринбурге произошло лобовое столкновение двух автомобилей Lada Priora и Hyundai. ДТП произошло 4 мая 2024 года.

Автомобиль Lada, ехавший в районе улицы Бебеля, оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с иномаркой Hyundai, рассказали в пресс-службе автоинспекции Екатеринбурга.

К месту ЧП приехали сотрудники экстренных служб. В случившейся дорожной аварии получили повреждения водитель Hyundai, а также два подростка 15 и 16 лет. Пострадавших увезли в медучреждения с полученными травмами.

Напомним, 2 мая 2024 года в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. В результате пострадали четыре человека. Всех пострадавших увезли в больницу.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#ДТП#ГИБДД#Подростки#Автомобиль#ЧП#Травмы#Hyundai#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Автоинспекция
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