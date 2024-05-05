Компанию-перевозчика в Екатеринбурге оштрафовали за превышение количества автобусов

Из-за этого другим маршрутам, которые обслуживает данный перевозчик, не хватило транспортных средств. Так, в марте 2024 года компанию штрафовали за нехватку автобусов №44 и 74. Кроме того, организацию штрафовали за раннее прекращение работы.