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Компанию-перевозчика в Екатеринбурге оштрафовали за превышение количества автобусов

Компанию-перевозчика в Екатеринбурге оштрафовали за превышение количества автобусов

5 мая 2024, 05:19
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге оштрафовали компанию «Форт-Транс» на тысячу рублей за слишком большое количество автобусов на маршруте.

4 марта 2024 года было 224 рейса автобуса №53. При этом в контракте максимальное количество рейсов было 182. Также превышение установленного лимита было зафиксировано 12 марта, пишет Е1.

Из-за этого другим маршрутам, которые обслуживает данный перевозчик, не хватило транспортных средств. Так, в марте 2024 года компанию штрафовали за нехватку автобусов №44 и 74. Кроме того, организацию штрафовали за раннее прекращение работы.

В горкомитете по транспорту отметили, что перевозчикам не назначаются штрафы за перевыполнение плана в случае, если от этого нет ущерба другим маршрутам.

Напомним, в Нижнем Тагиле на некоторых автобусных маршрутах появятся дополнительные транспортные средства.

В Нижнем Тагиле изменилось расписание автобуса №38
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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Автобус#Штраф#Перевозчик#Контракт#Маршрут#Компания#План#Общественный транспорт#Рейс#Автобусы#Екатеринбург
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