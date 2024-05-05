Компанию-перевозчика в Екатеринбурге оштрафовали за превышение количества автобусов

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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Updated Сегодня, 05:21
4 марта 2024 года было 224 рейса автобуса №53. При этом в контракте максимальное количество рейсов было 182. Также превышение установленного лимита было зафиксировано 12 марта, пишет Е1.
Из-за этого другим маршрутам, которые обслуживает данный перевозчик, не хватило транспортных средств. Так, в марте 2024 года компанию штрафовали за нехватку автобусов №44 и 74. Кроме того, организацию штрафовали за раннее прекращение работы.
В горкомитете по транспорту отметили, что перевозчикам не назначаются штрафы за перевыполнение плана в случае, если от этого нет ущерба другим маршрутам.
Напомним, в Нижнем Тагиле на некоторых автобусных маршрутах появятся дополнительные транспортные средства.