Поющий фонтан, мигранты-уклонисты, огромные сугробы и ЧП с трамваем

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
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В Нижнем Тагиле 1 мая включили фонтаны. В самом центре города на набережной заработал «поющий» фонтан с подсветкой. Струи воды переливались разноцветными огнями под красивую музыку. Однако тагильчане недолго любовались красотой — фонтаны пришлось отключить из-за непогоды. И теперь местные жители с нетерпением ждут, когда же они заработают снова.
Силовики в Нижнем Тагиле провели новый рейд по выявлению бывших мигрантов, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. На этот раз в поле зрения правоохранителей попали рынки «Фестивальный» и «Восточный». Документы проверили у 40 человек. Итог рейда — двое пойманных уклонистов. Им вручены повестки, и в ближайшее время экс-мигранты должная явиться в военкомат.
Свердловскую область на майские праздники завалило снегом. И ситуация в ближайшее время не улучшится: синоптики прогнозируют новые снежные осадки, а сугробы могут вырасти до 10 сантиметров. Да и в целом ждать тепла в последний весенний месяц не приходится: скорее всего, он будет прохладным и дождливым.
Сквер на Ленинградском проспекте Нижнего Тагила победил по итогам голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Мэр Владислав Пинаев подчеркнул, что итоги голосования в этом году стали рекордными. Он поблагодарил горожан за неравнодушное отношение к инициативе и подчеркнул, что объекты, которые не набрали необходимого количества голосов сейчас, обязательно победят в следующий раз.
На улице Береговой-Ударной в Нижнем Тагиле с рельсов сошел трамвай. ЧП случилось 3 мая вечером, около 20:30. Из-за этого все трамваи в данном районе города встали. Потерпевший «крушение» вагон отбуксировали только утром, после чего пробка из трамваев быстро рассосалась.