Поющий фонтан, мигранты-уклонисты, огромные сугробы и ЧП с трамваем

Силовики в Нижнем Тагиле провели новый рейд по выявлению бывших мигрантов, которые получили российские паспорта, но не встали на воинский учет. На этот раз в поле зрения правоохранителей попали рынки «Фестивальный» и «Восточный». Документы проверили у 40 человек. Итог рейда — двое пойманных уклонистов. Им вручены повестки, и в ближайшее время экс-мигранты должная явиться в военкомат.