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Пропавший 26 лет назад житель Екатеринбурга разыскивается сотрудниками СК

Пропавший 26 лет назад житель Екатеринбурга разыскивается сотрудниками СК

5 мая 2024, 08:34
Фото: 1MI
В Екатеринбурге разыскивается местный житель, пропавший без вести 28 августа 1998 года. В год пропажи мужчине было 42 года.

В день исчезновения мужчина уехал из дома на белом автомобиле ВАЗ и пропал. С тех пор о том, где может находиться, до сих пор ничего не известно, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Цвет волос пропавшего свердловчанина темный, глаза карие. На правой руке у мужчины есть шрам от ожога, также на безымянном пальце левой руки у него было обручальное кольцо.

Фото: СУ СК по Свердловской области

В день, когда он пропал, на нем были надеты футболка вишневого цвета, коричневые штаны и сандалии, а также темные носки. Исчезнувшего разыскивают сотрудники СКР.

Напомним, 1 мая 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 56-летний черноволосый местный житель. Какая одежда на нем была в момент исчезновения — неизвестно.

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