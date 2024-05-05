Пропавший 26 лет назад житель Екатеринбурга разыскивается сотрудниками СК

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В день исчезновения мужчина уехал из дома на белом автомобиле ВАЗ и пропал. С тех пор о том, где может находиться, до сих пор ничего не известно, рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.
Цвет волос пропавшего свердловчанина темный, глаза карие. На правой руке у мужчины есть шрам от ожога, также на безымянном пальце левой руки у него было обручальное кольцо.
В день, когда он пропал, на нем были надеты футболка вишневого цвета, коричневые штаны и сандалии, а также темные носки. Исчезнувшего разыскивают сотрудники СКР.
Напомним, 1 мая 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 56-летний черноволосый местный житель. Какая одежда на нем была в момент исчезновения — неизвестно.