Силовики в Нижнем Тагиле провели рейд по иностранцам-уклонистам

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Военные следователи обошли «Фестивальный» и «Восточный» рынки, а также ближайшие кафе. Во время мероприятия было проверено 40 местных жителей. Среди них выявили двух человек, которые не встали на воинский учет, пишет ИА «Все новости».
Нарушителям выдали повестки в военкомат. В случае, если они не придут по повестке, им выпишут штраф.
Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области было выявлено более тысячи мигрантов, которые получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. В течение апреля было выявлено 65 нарушителей.