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Силовики в Нижнем Тагиле провели рейд по иностранцам-уклонистам

Силовики в Нижнем Тагиле провели рейд по иностранцам-уклонистам

5 мая 2024, 11:56
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле прошел рейд среди иностранцев, которые недавно получили российское гражданство и не встали на воинский учет. Мероприятие прошло 3 мая 2024 года.

Военные следователи обошли «Фестивальный» и «Восточный» рынки, а также ближайшие кафе. Во время мероприятия было проверено 40 местных жителей. Среди них выявили двух человек, которые не встали на воинский учет, пишет ИА «Все новости».

Нарушителям выдали повестки в военкомат. В случае, если они не придут по повестке, им выпишут штраф.

Напомним, с начала 2024 года в Свердловской области было выявлено более тысячи мигрантов, которые получили гражданство РФ и не встали на воинский учет. В течение апреля было выявлено 65 нарушителей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Штраф#Рейд#Мигранты#Иностранцы#Мероприятие#Следователи#Уклонисты#Екатеринбург#Повестка#Воинский учет
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