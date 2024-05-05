Строительство индустриального парка «Восточный» стартует в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
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Updated Сегодня, 15:01
Технопарк «Восточный» расположится в районе улиц Героев труда, Магистральной, Проектируемой-2 и Джамбула. Согласно техзаданию, работы поделены на несколько этапов, но полностью завершить их необходимо до 31 октября 2024 года. Средства выделяются из местного бюджета.
Сотрудники подрядной организации будут корчевать деревья и обустраивать временную дорогу. К объекту проведут сети электроснабжения и наружного освещения, водопровод и канализацию. Также в техзадании значатся демонтажные работы, благоустройство, вывоз и утилизация мусора.
Строителям необходимо соблюдать правила безопасности, использовать только сертифицированные материалы. Есть возможность привлекать и субподрядчиков, но в этом случае ответственность за работы на объекте все равно ложится на генерального подрядчика.
Заявки принимаются до 6 мая 2024 года, затем комиссия определит победителя электронного тендера. Гарантия на выполненные работы составит пять лет.
В индустриальном парке «Восточный» в Нижнем Тагиле планируется открыть новые производственные площадки. Соглашение о строительстве было подписано в ноябре 2021 года.