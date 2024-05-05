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В ГИБДД опровергли информацию о 40-километровой пробке на трассе Пермь — Екатеринбург

В ГИБДД опровергли информацию о 40-километровой пробке на трассе Пермь — Екатеринбург

5 мая 2024, 10:44
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
В ГИБДД опровергли сведения о том, что на трассе Пермь — Екатеринбург скопилась 40-километровая пробка.

Накануне руководство областной автоинспекции, Уралуправтодора, подрядчиками выехали на Пермский тракт. Через некоторое время последствия снегопада были устранены, а дороги также посыпали противогололедными материалами, рассказали в областном Департаменте информполитики.

Сейчас средняя скорость транспорта — 20 километров в час, на участках, где проводятся ремонты, проводится реверс. Ночью многие автомобилисты оставили свои транспорты на трассе, из-за чего дорога была сужена.

Сотрудники ДПС следят за состоянием дороги, на сложных участках осуществляют регулировку движения. Также оказывают помощь водителям, которые оказались в трудной ситуации.

Напомним, 5 мая 2024 года жителей Свердловской области предупредили о непростой ситуации на региональных дорогах.

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