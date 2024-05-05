В ГИБДД опровергли информацию о 40-километровой пробке на трассе Пермь — Екатеринбург

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Накануне руководство областной автоинспекции, Уралуправтодора, подрядчиками выехали на Пермский тракт. Через некоторое время последствия снегопада были устранены, а дороги также посыпали противогололедными материалами, рассказали в областном Департаменте информполитики.
Сейчас средняя скорость транспорта — 20 километров в час, на участках, где проводятся ремонты, проводится реверс. Ночью многие автомобилисты оставили свои транспорты на трассе, из-за чего дорога была сужена.
Сотрудники ДПС следят за состоянием дороги, на сложных участках осуществляют регулировку движения. Также оказывают помощь водителям, которые оказались в трудной ситуации.
Напомним, 5 мая 2024 года жителей Свердловской области предупредили о непростой ситуации на региональных дорогах.