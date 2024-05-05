В Свердловской области ожидаются осадки и ветер до 18 метров в секунду

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Жителям региона рекомендуют соблюдать правила безопасности. При сильных порывах ветра нельзя стоять вблизи деревьев, легких построек, ЛЭП, рекламных баннеров, рассказали в пресс-службу свердловского МЧС.
Напомним, 4 мая 2024 года в Свердловской области прогнозировались осадки в виде крупного мокрого снегопада, из-за чего могут образоваться сугробы, а также ожидалось обледенение дорог из-за перепадов температуры.
Кроме того, в регионе синоптики прогнозировали тепло до +7 градусов днем, а ночью до +2 градусов.