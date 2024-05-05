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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

В Свердловской области ожидаются осадки и ветер до 18 метров в секунду

В Свердловской области ожидаются осадки и ветер до 18 метров в секунду

5 мая 2024, 11:23
Фото: Изображение Midjourney
Дождь с мокрым снегом и ветер до 18 метров в секунду прогнозируются в Свердловской области 6 мая 2024 года.

Жителям региона рекомендуют соблюдать правила безопасности. При сильных порывах ветра нельзя стоять вблизи деревьев, легких построек, ЛЭП, рекламных баннеров, рассказали в пресс-службу свердловского МЧС.

Напомним, 4 мая 2024 года в Свердловской области прогнозировались осадки в виде крупного мокрого снегопада, из-за чего могут образоваться сугробы, а также ожидалось обледенение дорог из-за перепадов температуры.

Кроме того, в регионе синоптики прогнозировали тепло до +7 градусов днем, а ночью до +2 градусов.

Дорожники устраняют последствия снегопада на трассах Свердловской области
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