В центре поющий: фонтаны начали работать в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
С 1 мая 2024 год сотрудники ООО «Гидравлика», с которым заключен контракт до 2024 года, включили фонтаны в Нижнем Тагиле. Но из-за непогоды, установившейся в городе, их пришлось отключить.
В центре Нижнего Тагила на набережной вечером на фонтане включают музыку. И струи светятся розовым, фиолетовым, зеленым, голубым и другими цветами. Очень красиво, — рассказал редакции TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Артем.
Тагильчанка Александра, живущая в Дзержинском районе, прислала в редакцию фото фонтана, снятое поздно вечером 1 мая на Площади Славы.
Очень приятно прогуливаться вечером с семьей и наслаждаться зрелищем. Жаль, что пока погода не располагает, — поделилась собеседница редакции.
Однако 4 мая из-за непогоды фонтаны выключили. По мнению местных жителей, это произошло из-за того, что на Нижний Тагил обрушились снегопад и холод.
Ночью на улице минусовая температура. Потеплеет и включат снова. Днем шел на работу, фонтан на набережной еще работал, а в 19.00 уже нет, — отметил Артем.