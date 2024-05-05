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Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:51

Updated Сегодня, 05:51

В Нижнем Тагиле с 1 мая заработали фонтаны

В центре поющий: фонтаны начали работать в Нижнем Тагиле

5 мая 2024, 05:49
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле с 1 мая заработали фонтаны

С 1 мая 2024 года в Нижнем Тагиле начали работать фонтаны. Однако из-за снегопадов, обрушившихся на город 4 мая, их ненадолго отключили.

С 1 мая 2024 год сотрудники ООО «Гидравлика», с которым заключен контракт до 2024 года, включили фонтаны в Нижнем Тагиле. Но из-за непогоды, установившейся в городе, их пришлось отключить.

В центре Нижнего Тагила на набережной вечером на фонтане включают музыку. И струи светятся розовым, фиолетовым, зеленым, голубым и другими цветами. Очень красиво, — рассказал редакции TagilCity.ru житель Нижнего Тагила Артем.
Фонтан на набережной в центре Нижнего ТагилаФонтан на набережной в центре Нижнего Тагила
Фонтан на набережной в центре Нижнего ТагилаФонтан на набережной в центре Нижнего Тагила
Фонтан на набережной в центре Нижнего ТагилаФонтан на набережной в центре Нижнего Тагила
Фонтан на набережной в центре Нижнего Тагила
Фото: tagilcity.ru

Тагильчанка Александра, живущая в Дзержинском районе, прислала в редакцию фото фонтана, снятое поздно вечером 1 мая на Площади Славы.

Очень приятно прогуливаться вечером с семьей и наслаждаться зрелищем. Жаль, что пока погода не располагает, — поделилась собеседница редакции.
Фонтан на Площади Славы в Нижнем ТагилеФонтан на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Фонтан на Площади Славы в Нижнем ТагилеФонтан на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Фонтан на Площади Славы в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

Однако 4 мая из-за непогоды фонтаны выключили. По мнению местных жителей, это произошло из-за того, что на Нижний Тагил обрушились снегопад и холод.

Ночью на улице минусовая температура. Потеплеет и включат снова. Днем шел на работу, фонтан на набережной еще работал, а в 19.00 уже нет, — отметил Артем.

Напомним, сезон фонтанов в Нижнем Тагиле заканчивается 30 сентября.

Городские фонтаны заработают в Нижнем Тагиле с 1 мая
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