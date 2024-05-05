Ждали в самолете: почти на полтора часа задержали в Кольцово рейс на Махачкалу

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Жительница Нижнего Тагила решила поехать в отпуск в Дагестан, однако ей пришлось столкнуться с трудностями из-за капризов уральской погоды. Билет был куплен на 4 мая, но проблемы уже возникли по приезду в Екатеринбург. Причиной стали снегопад и гололед, которые уже несколько дней господствуют в Свердловской области.
В Екатеринбурге ужасный снегопад, добрались туда на «Ласточке». Поехали в аэропорт на частнике, за каждого пассажира взяли по тысяче рублей. У него зимняя резина была, — рассказала Валентина, подписчица редакции TagilCity.ru.
Однако на этом «приключения» тагильчанки не закончились. Посадка на рейс самолета была вовремя, но потом летевшим пришлось ждать еще час и 20 минут до полета.
Проводили обработку против обледенения. Видно, какая-то очередь была, очень долго стояли. Опоздали в столицу Дагестана почти на час, ждем багаж теперь, — поделилась тагильчанка.
Напомним, 4 мая в Екатеринбурге были отменены выезды автобусов из-за ограничений на трассах.