Ждали в самолете: почти на полтора часа задержали в Кольцово рейс на Махачкалу

Жительница Нижнего Тагила решила поехать в отпуск в Дагестан, однако ей пришлось столкнуться с трудностями из-за капризов уральской погоды. Билет был куплен на 4 мая, но проблемы уже возникли по приезду в Екатеринбург. Причиной стали снегопад и гололед, которые уже несколько дней господствуют в Свердловской области.