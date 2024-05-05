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Жителей Свердловской области предупредили о сложной ситуации на дороге

Жителей Свердловской области предупредили о сложной ситуации на дороге

5 мая 2024, 09:01
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Сотрудники автоинспекции в Свердловской области предупредили автомобилистов о сложной дорожной ситуации из-за осадков и гололеда 5 мая 2024 года.

Из-за минусовой температуры и выпадения осадков на дорогах образовалось обледенение, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Водителям транспорта порекомендовали снизить количество поездок, а также не ездить на «летней» резине. Кроме того, автовладельцам не советуют совершать резкие движения и превышать скорость, чтобы снизить риск аварий.

Сотрудники автоинспекции патрулируют осложненные участки региональных дорог.

Напомним, на дороги Свердловской области вышли сотрудники коммунальных услуг, чтобы устранить последствия обильного снегопада.

Жителей Свердловской области предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды
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