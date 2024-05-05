Жителей Свердловской области предупредили о сложной ситуации на дороге

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Из-за минусовой температуры и выпадения осадков на дорогах образовалось обледенение, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Водителям транспорта порекомендовали снизить количество поездок, а также не ездить на «летней» резине. Кроме того, автовладельцам не советуют совершать резкие движения и превышать скорость, чтобы снизить риск аварий.
Сотрудники автоинспекции патрулируют осложненные участки региональных дорог.
Напомним, на дороги Свердловской области вышли сотрудники коммунальных услуг, чтобы устранить последствия обильного снегопада.