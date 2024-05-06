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Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

В Нижнем Тагиле 1,5 тысячи детей станцевали на конкурсе «Волшебный каблучок»

6 хореографических ансамблей из Тагила получили Гран-при на «Волшебном каблучке»

6 мая 2024, 13:45
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле 1,5 тысячи детей станцевали на конкурсе «Волшебный каблучок»

Ежегодный городской конкурс по хореографии «Волшебный каблучок» состоялся в Нижнем Тагиле в конце апреля 2024 года.

В 2024 году заявки на участие подали более 1,46 тысячи человек из различных школ город, детских домов творчества и центров. Их номера оценивало профессиональное жюри, состоящее из хореографов, педагогов организаторов и других компетентных людей, выяснила редакция TagilCity.ru.

В результате лучшими были признаны шесть коллективов, которые получили высшую награду — Гран-при, и это:

  • старший состав ансамбля танца «Созвездие» из Политехнической гимназии;
  • хореографический коллектив «Задоринка» («Танцебумдия») из ДДДЮТ;
  • студия танца «Вдохновение» («Эпиграф») из ГДДЮТ;
  • танцевальный коллектив «Ритм» («Танцующие звездочки») из ТДДТ,
    образцовый детский коллектив театр хореографии «Дункан» («Престиж») из ТДДТ
  • хореографический ансамбль «Родничок» из школы №1.

Кроме того, 41 коллектив получил звание Лауреатов 1 степени, а 29 — Лауреатов 2 степени. Остальные стали дипломантами и участниками «Волшебного каблучка».

Ранее в Нижнем Тагиле прошел городской конкурс дошкольного творчества «Изумрудинка», в котором тоже поучаствовали почти 1,5 тысячи человек.

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