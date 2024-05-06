6 хореографических ансамблей из Тагила получили Гран-при на «Волшебном каблучке»

В 2024 году заявки на участие подали более 1,46 тысячи человек из различных школ город, детских домов творчества и центров. Их номера оценивало профессиональное жюри, состоящее из хореографов, педагогов организаторов и других компетентных людей, выяснила редакция TagilCity.ru.