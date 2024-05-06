6 хореографических ансамблей из Тагила получили Гран-при на «Волшебном каблучке»

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:47
Updated Сегодня, 13:47
В 2024 году заявки на участие подали более 1,46 тысячи человек из различных школ город, детских домов творчества и центров. Их номера оценивало профессиональное жюри, состоящее из хореографов, педагогов организаторов и других компетентных людей, выяснила редакция TagilCity.ru.
В результате лучшими были признаны шесть коллективов, которые получили высшую награду — Гран-при, и это:
Кроме того, 41 коллектив получил звание Лауреатов 1 степени, а 29 — Лауреатов 2 степени. Остальные стали дипломантами и участниками «Волшебного каблучка».
Ранее в Нижнем Тагиле прошел городской конкурс дошкольного творчества «Изумрудинка», в котором тоже поучаствовали почти 1,5 тысячи человек.