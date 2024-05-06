70 тысячам свердловчан вернулся свет

Перебои начались, когда в ночь на 4 мая прошли снегопады. В «Облкоммунэнерго» сообщили, что без электричества некоторое время пробыли 22 тысячи граждан. Сейчас же свет дан для более чем 18 тысяч человек. Дать электричество специалистам предстоит менее четырех тысячам потребителей. Над этим трудятся 119 человек и 26 единиц спецтехники.