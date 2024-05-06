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Свет дали для 70 тысяч жителей Свердловской области

70 тысячам свердловчан вернулся свет

6 мая 2024, 07:06
Фото: 1MI

Свет дали для 70 тысяч жителей Свердловской области

Из-за снегопада в ряде населенных пунктов Свердловской области наблюдались перебои со светом. Теперь же электроэнергию дали для 70 тысяч местных жителей.

Перебои начались, когда в ночь на 4 мая прошли снегопады. В «Облкоммунэнерго» сообщили, что без электричества некоторое время пробыли 22 тысячи граждан. Сейчас же свет дан для более чем 18 тысяч человек. Дать электричество специалистам предстоит менее четырех тысячам потребителей. Над этим трудятся 119 человек и 26 единиц спецтехники.

Свет был восстановлен в Первоуральске и ближайших селах, в Полевском, в поселках Станционный-Полевской и Зюзельский.

В «Россетях» пояснили, что из-за перебоев по их линии без электричества остались 70 тысяч граждан. По их подсчетам, сейчас без электроэнергии остаются не более 18 тысяч человек. Среди них, например, часть Ревды. С последствиями непогоды борются 500 электриков. Остальным 52 тысячам граждан свет дан.

Частично свет дан в Верхней Сысерти, Асбесте, части Екатеринбурга. Изначально без света были более 90 тысяч граждан.

Ранее сообщалось, что школьники в Дегтярске отправлены на дистант из-за последствий снегопада.

79 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снегопада
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#Дарья Сорокина#Общество#Первоуральск#Ревда#Электричество#Снегопад#Облкоммунэнерго#Электроэнергия#Горный Щит#Свет#Екатеринбург#Россети#Верхняя Сысерть#Полевское
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