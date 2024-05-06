96% от месячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге в выходные

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
За выходные в городе выпало 47 мм осадков при норме в 49 мм. Также был сильный ветер, добавили в мэрии.
Заммэра Алексей Бубнов организовал совещание по этим вопросам. По его данным, непогода продолжится в ближайше дни, поэтому важно тщательно убирать магистрали.
Нужно обрезать деревья, находящиеся около учреждений и дорог, — рассказал Алексей Бубнов.
Важно проделать эту работу, чтобы сухие ветви не перекрыли дорогу при падении. К уборке привлекли 885 дорожных рабочих и 488 единиц техники. Сейчас уборку проводят 379 дорожников.
Ранее сообщалось, что аномальный снегопад пришел в Нижний Тагил из Екатеринбурга, но вскоре он сменится потеплением.