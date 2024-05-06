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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

За выходные в Екатеринбурге выпало 96% от месячной нормы осадков

96% от месячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге в выходные

6 мая 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney

За выходные в Екатеринбурге выпало 96% от месячной нормы осадков

4 и 5 мая в Екатеринбурге выпало 96% снега от месячной нормы. Коммунальные рабочие вывезли с улиц 2,5 тысяч тонн снега.

За выходные в городе выпало 47 мм осадков при норме в 49 мм. Также был сильный ветер, добавили в мэрии.

Заммэра Алексей Бубнов организовал совещание по этим вопросам. По его данным, непогода продолжится в ближайше дни, поэтому важно тщательно убирать магистрали.

Нужно обрезать деревья, находящиеся около учреждений и дорог, — рассказал Алексей Бубнов.

Важно проделать эту работу, чтобы сухие ветви не перекрыли дорогу при падении. К уборке привлекли 885 дорожных рабочих и 488 единиц техники. Сейчас уборку проводят 379 дорожников.

Ранее сообщалось, что аномальный снегопад пришел в Нижний Тагил из Екатеринбурга, но вскоре он сменится потеплением.

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#Дарья Сорокина#Свердловская область#Снег#Осадки#Погода#Ветер#Техника#Мэрия#Окружающая среда#Деревья#Уборка улиц#Екатеринбург#Алексей Бубнов
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