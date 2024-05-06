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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Автомобили встали в пробки в центре Нижнего Тагила из-за репетиции парада Победы

Автомобили встали в пробки в центре Нижнего Тагила из-за репетиции парада Победы

6 мая 2024, 14:21
Фото: Скриншот камеры Сети Тагила
Вечером 6 мая 2024 года центр Нижнего Тагила перекрыли для движения транспорта, чтобы провести на театральной площади репетицию парада ко Дню Победы. Из-за этого на близлежащих улицах образовались пробки.

На перекрестке улиц Ленина и Мира длинная вереница автомобилей скапливается на светофоре. Машины стоят в обе стороны, а когда загорается «зеленый», то не все из них успевают проезжать за один раз.

Фото: Скриншот камеры Сети Тагила

Немного дальше, на улицах Мира и Газетной, ситуация в 18.45 была намного спокойнее и транспорта заметно меньше.

Фото: Скриншот камеры Сети Тагила

На улице Карла Маркса также наблюдается затруднение движения на обеих полосах дорожного полотна, выяснила редакция TagilCity.ru.

Фото: Скриншот камеры Сети Тагила

А вот на улице Горошникова, как у цирка, так и дальше на набережной, дороги пока абсолютно свободны.

Фото: Скриншот камеры Сети Тагила

Напомним, из-за репетиции парада 6 мая движение в центре Нижнего Тагила будет ограничено до 21.00.

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#Евгения Сафина#Общество#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#День Победы#Водители#Центр#Екатеринбург#Автомобили#Пробки
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