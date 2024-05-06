Автомобили встали в пробки в центре Нижнего Тагила из-за репетиции парада Победы

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
На перекрестке улиц Ленина и Мира длинная вереница автомобилей скапливается на светофоре. Машины стоят в обе стороны, а когда загорается «зеленый», то не все из них успевают проезжать за один раз.
Немного дальше, на улицах Мира и Газетной, ситуация в 18.45 была намного спокойнее и транспорта заметно меньше.
На улице Карла Маркса также наблюдается затруднение движения на обеих полосах дорожного полотна, выяснила редакция TagilCity.ru.
А вот на улице Горошникова, как у цирка, так и дальше на набережной, дороги пока абсолютно свободны.