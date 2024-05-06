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Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Петрокаменске под Нижним Тагилом установят на улице светодиодный экран

Большой светодиодный экран появится у Центра культуры в селе под Нижним Тагилом

6 мая 2024, 11:28
Фото: 1MI

В Петрокаменске под Нижним Тагилом установят на улице светодиодный экран

Более семи миллионов выделено на покупку и установку большого светодиодного экрана, который расположится у Петрокаменского Центра Культуры под Нижним Тагилом.

Средства выделяются из бюджета Горноуральского городского округа. Объект установят на улице Ленина, 13А. Сотрудники подрядной организации, которая выиграет электронный аукцион, должны будут поставить экран размером не менее 5,4×8,6 метров, смонтировать его и наладить.

Среди работ значатся демонтаж старого оборудования, изготовление металлоконструкции для светодиодного экрана, проводка кабелей, обустройство технического прохода для его дальнейшего использования, выяснила редакция TagilCity.ru.

Все изделия должны иметь обязательную сертификацию и соответствовать действующим стандартам. Кроме того, исполнитель подтвердит это гарантией.

Поставят экран в течение 35 дней со дня заключения договора. Заявки на тендер принимаются до 13 мая 2025 года.

Напомним, в летом 2023 года в Екатеринбурге накануне празднования Дня города на улице Вайнера был открыт 300-метровый медиаэкран.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Улица#Парк#Жители#Экран#Екатеринбург#Закупка
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