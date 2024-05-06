Большой светодиодный экран появится у Центра культуры в селе под Нижним Тагилом

Средства выделяются из бюджета Горноуральского городского округа. Объект установят на улице Ленина, 13А. Сотрудники подрядной организации, которая выиграет электронный аукцион, должны будут поставить экран размером не менее 5,4×8,6 метров, смонтировать его и наладить.