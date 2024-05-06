Большой светодиодный экран появится у Центра культуры в селе под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Средства выделяются из бюджета Горноуральского городского округа. Объект установят на улице Ленина, 13А. Сотрудники подрядной организации, которая выиграет электронный аукцион, должны будут поставить экран размером не менее 5,4×8,6 метров, смонтировать его и наладить.
Среди работ значатся демонтаж старого оборудования, изготовление металлоконструкции для светодиодного экрана, проводка кабелей, обустройство технического прохода для его дальнейшего использования, выяснила редакция TagilCity.ru.
Все изделия должны иметь обязательную сертификацию и соответствовать действующим стандартам. Кроме того, исполнитель подтвердит это гарантией.
Поставят экран в течение 35 дней со дня заключения договора. Заявки на тендер принимаются до 13 мая 2025 года.
Напомним, в летом 2023 года в Екатеринбурге накануне празднования Дня города на улице Вайнера был открыт 300-метровый медиаэкран.