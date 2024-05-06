Бывший главный строитель Академического скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Ему было 59 лет. Не стало Станислава Придвижкина в ночь с 5 на 6 мая, пишет Ура.ру.
Коллеги мужчины утверждают, что все произошло внезапно. Ничего не предвещало беды. К тому же Станислав Викторович работал над многими проектами.
Свою карьеру Придвижкин начал с должности ассистента кафедры общей физики. После трудился в комитете по экономике в мэрии, стал работать в региональном правительстве.
После он поднялся по карьерной лестнице до должности заместителя министра строительства, возглавил «Ренова-Стройгрупп-Академическое», в котором проектировал будущее строительство Академического района.
Напомним, что в Нижнем Тагиле 5 мая в возрасте 87 лет скончался писатель Виталий Костромин.