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Бывший главный строитель Академического скончался в Екатеринбурге

Бывший главный строитель Академического скончался в Екатеринбурге

6 мая 2024, 13:58
Фото: Анна Майорова / URA.RU
В Екатеринбурге умер Станислав Придвижкин. Он был заместителем министра строительства и архитектуры Свердловской области, а также гендиректором фирмы «Ренова-Стройгрупп-Академическое».

Ему было 59 лет. Не стало Станислава Придвижкина в ночь с 5 на 6 мая, пишет Ура.ру.

Коллеги мужчины утверждают, что все произошло внезапно. Ничего не предвещало беды. К тому же Станислав Викторович работал над многими проектами.

Свою карьеру Придвижкин начал с должности ассистента кафедры общей физики. После трудился в комитете по экономике в мэрии, стал работать в региональном правительстве.

После он поднялся по карьерной лестнице до должности заместителя министра строительства, возглавил «Ренова-Стройгрупп-Академическое», в котором проектировал будущее строительство Академического района.

Напомним, что в Нижнем Тагиле 5 мая в возрасте 87 лет скончался писатель Виталий Костромин.

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