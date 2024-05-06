Деревья упали на опору ЛЭП возле Полевского

На кадрах с мест событий видно, что трасса и деревья возле нее покрыты снежным покровом. Некоторые деревья наклонились из-за обилия осадков. На месте стоят машины аварийной службы. Очевидцы отметили, что несколько деревьев «попадали», а столб электроопоры «сложился».