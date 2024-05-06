tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Деревья упали на опору ЛЭП возле Полевского

Деревья упали на опору ЛЭП возле Полевского

6 мая 2024, 09:25
Фото: 1MI
Возле Полевского деревья упали на опору ЛЭП. Также березы наклонились около автодороги.

Известно, что деревья сломали бетонную опору ЛЭП. Провода упали в снежные угробы, пишет Е1. Свидетели события рассказали, что вся линия вместе со столбами лежит.

Фото: Скриншот с видео E1

На кадрах с мест событий видно, что трасса и деревья возле нее покрыты снежным покровом. Некоторые деревья наклонились из-за обилия осадков. На месте стоят машины аварийной службы. Очевидцы отметили, что несколько деревьев «попадали», а столб электроопоры «сложился».

На месте происшествия трудятся рабочие. Ранее аномальный снегопад пришел в Нижний Тагил из Екатеринбурга. На снимках с «Камер Тагила» видно, что снег покрыл некоторые городские улицы.

96% от месячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге в выходные
Узнать подробнее
Читайте также:
Улицы Нижнего Тагила засыпало мокрым снегомДождь и снег придут в Свердловскую область в мае
#Дарья Сорокина#Свидетели#Опора лэп#Провода#Полевской#Трасса#Рабочие#Деревья#Лэп#Сугробы#Столбы#Екатеринбург#Происшествие
Подпишитесь
Итоги недели: месяц сероводорода, штрафы за шашлыки и строительство станции «Южная»
Сегодня, 08:41
96% от месячной нормы осадков выпало в Екатеринбурге в выходные
Сегодня, 09:13
Как с комфортом добраться к «черту на куличики» в Свердловской области? Рассказываем
Сегодня, 05:03
Писатель Виталий Костромин умер в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:02
«Водоканал-НТ» получил предостережения за выбросы вредных веществ
Сегодня, 08:20
Дикий холод: погода на Среднем Урале 5 мая побила вековой температурный рекорд
Сегодня, 08:27
"