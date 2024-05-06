Деревья упали на опору ЛЭП возле Полевского

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Известно, что деревья сломали бетонную опору ЛЭП. Провода упали в снежные угробы, пишет Е1. Свидетели события рассказали, что вся линия вместе со столбами лежит.
На кадрах с мест событий видно, что трасса и деревья возле нее покрыты снежным покровом. Некоторые деревья наклонились из-за обилия осадков. На месте стоят машины аварийной службы. Очевидцы отметили, что несколько деревьев «попадали», а столб электроопоры «сложился».
На месте происшествия трудятся рабочие. Ранее аномальный снегопад пришел в Нижний Тагил из Екатеринбурга. На снимках с «Камер Тагила» видно, что снег покрыл некоторые городские улицы.