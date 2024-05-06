Дикий холод: погода на Среднем Урале 5 мая побила вековой температурный рекорд

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Настоящее испытание холодом приготовила природа для свердловчан на Пасху. Среднесуточная температура в воскресенье, 5 мая, составила -1,7 градусов. Точно такие же значения метеорологи зафиксировали в 1919 году, более века назад, сообщил синоптик Алексей Пулин.
За прошедшие 105 лет так же холодно в Свердловской области было лишь однажды — в 1986 году. Тогда столбики термометров также опустились до показателя -1,7 градусов.
В 2024 году 5 мая днем холоднее всего было в Сысерти — всего +0,5 градусов. Теплее всех было жителям Тугулыма, для которых погода «расщедрилась» на +5,3 градусов.
Накануне Пасхи почти 80 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снегопадов.