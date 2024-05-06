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На Среднем Урале погода 5 мая побила 105-летний «холодный» рекорд

Дикий холод: погода на Среднем Урале 5 мая побила вековой температурный рекорд

6 мая 2024, 08:27
Фото: 1MI

На Среднем Урале погода 5 мая побила 105-летний «холодный» рекорд

Погода на праздник Пасхи не порадовала свердловчан. Среднесуточная температура опустилась до отметки -1,7 градусов. Так холодно на Среднем Урале было в далеком 1919 году.

Настоящее испытание холодом приготовила природа для свердловчан на Пасху. Среднесуточная температура в воскресенье, 5 мая, составила -1,7 градусов. Точно такие же значения метеорологи зафиксировали в 1919 году, более века назад, сообщил синоптик Алексей Пулин.

За прошедшие 105 лет так же холодно в Свердловской области было лишь однажды — в 1986 году. Тогда столбики термометров также опустились до показателя -1,7 градусов.

В 2024 году 5 мая днем холоднее всего было в Сысерти — всего +0,5 градусов. Теплее всех было жителям Тугулыма, для которых погода «расщедрилась» на +5,3 градусов.

Накануне Пасхи почти 80 тысяч жителей Свердловской области остались без света из-за снегопадов.

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