Директор «Водоканала» в Первоуральске назвал местного жителя плаксой

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Также он добавил, что комментарии «плакс» будет удалять. Причина обсуждений то, что в городе некоторое время льется грязная горячая вода. Ухудшилась обстановка после обильных осадков.
После Ярин высказал мнение об устранении аварии на своей странице. Один из жителей написал, что из-под крана течет грязная вода. На что директор написал комментарий: «Мы ее не забирали, от нас вода идет чистая», пишет «Новый день».
После этого первоуралец отправил этот ответ по разным сообществам. Далее Ярин разместил пост, в котором сообщил, что данная страница не официальная, а личная. Поэтому он рекомендовал звонить в ЕДДС по поводу решения различных проблем.
Плакс, скринящих мою переписку с ними и выкладывающих ее со слезами типа «вот как он мне ответил», убираю в первую очередь. Пусть плачут в стороне раз такие нежные, — высказался директор.
Позднее он отредактировал свою запись, удалив часть высказывания.
Ранее сообщалось, что в Челябинске назвавший русских девушек «свиньями» мигрант публично извинился.