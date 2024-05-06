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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Директор «Водоканала» в Первоуральске вступил в перепалку с жителем в соцсетях

Директор «Водоканала» в Первоуральске назвал местного жителя плаксой

6 мая 2024, 11:28
Фото: 1MI

Директор «Водоканала» в Первоуральске вступил в перепалку с жителем в соцсетях

Глава «Водоканала» в Первоуральске Денис Ярин на своей странице во «ВКонтакте» вступил в перепалку с местным жителем.

Также он добавил, что комментарии «плакс» будет удалять. Причина обсуждений то, что в городе некоторое время льется грязная горячая вода. Ухудшилась обстановка после обильных осадков.

После Ярин высказал мнение об устранении аварии на своей странице. Один из жителей написал, что из-под крана течет грязная вода. На что директор написал комментарий: «Мы ее не забирали, от нас вода идет чистая», пишет «Новый день».

После этого первоуралец отправил этот ответ по разным сообществам. Далее Ярин разместил пост, в котором сообщил, что данная страница не официальная, а личная. Поэтому он рекомендовал звонить в ЕДДС по поводу решения различных проблем.

Плакс, скринящих мою переписку с ними и выкладывающих ее со слезами типа «вот как он мне ответил», убираю в первую очередь. Пусть плачут в стороне раз такие нежные, — высказался директор.

Позднее он отредактировал свою запись, удалив часть высказывания.

Ранее сообщалось, что в Челябинске назвавший русских девушек «свиньями» мигрант публично извинился.

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